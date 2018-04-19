Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

Эпохе Кастро пришел конец. Национальное собрание народной власти Кубы официально утвердило в должности главы Госсовета Мигеля
Диаса-Канеля.
На Кубе назвали имя нового председателя Госсовета. Впервые за шестьдесят лет им стал не представитель семьи Кастро. Пост занял 57-летний Мигель Диас-Канель. 87-летний Рауль Кастро в обновленный состав Госсовета не вошел.
Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Кубы. Накануне состоялась историческая сессия Национальной ассамблеи, на которой его кандидатуру выдвинули на пост лидера страны. Прошло голосование депутатов, результаты которого были объявлены сегодня.
По кубинскому законодательству, главу Госсовета избирают в ходе сессии парламента. С избранием Мигеля Диаса-Канеля эпоха братьев Кастро, которая длилась без малого шесть десятилетий, останется в прошлом.
Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Кубы. Накануне состоялась историческая сессия Национальной ассамблеи, на которой его кандидатуру выдвинули на пост лидера страны. Прошло голосование депутатов, результаты которого были объявлены сегодня.
По кубинскому законодательству, главу Госсовета избирают в ходе сессии парламента. С избранием Мигеля Диаса-Канеля эпоха братьев Кастро, которая длилась без малого шесть десятилетий, останется в прошлом.
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