Трамп разозлился из-за запоздалого сообщения о звонке Путина

Президента США Дональда Трампа не проинформировали вовремя о звонке президента России Владимира Путина в январе 2017 года. Американский лидер, узнав об этом, сильно разозлился на Майкла Флинна, занимавшего тогда пост помощника президента по национальной безопасности.
О случившемся стало известно из направленной в Конгресс записки Джеймса Коми, занимавшего в тот период пост директора ФБР. По его словам, Трамп во время обеда в Белом доме с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй поблагодарил ее за то, что она первой позвонила и поздравила его с инаугурацией. Тогда в беседу вмешался Флинн. Он заявил, что первым был Владимир Путин, пояснив, что ответный звонок просто решили отложить, передает Associated Press.
Как отмечает The Guardian, американскому лидеру сообщили о звонке Путина лишь через шесть дней.
По словам Коми, Трамп был очень рассержен из-за столь большой задержки и заявил, что у Флинна отсутствует здравый смысл, раз он не уведомил его о звонке российского лидера безотлагательно.
Напомним, Майкл Флинн был советником президента США по национальной безопасности с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку после обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, который в то время был послом России в США.
Как отмечает The Guardian, американскому лидеру сообщили о звонке Путина лишь через шесть дней.
По словам Коми, Трамп был очень рассержен из-за столь большой задержки и заявил, что у Флинна отсутствует здравый смысл, раз он не уведомил его о звонке российского лидера безотлагательно.
Напомним, Майкл Флинн был советником президента США по национальной безопасности с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку после обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, который в то время был послом России в США.
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