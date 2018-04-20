Госдеп: США стремятся поддерживать открытый диалог с Россией

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон и посол России Анатолий Антонов провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы двусторонних отношений. Представитель американской стороны заявил, что Соединенные Штаты стремятся поддерживать открытый диалог. Об этом сообщили в Госдепе США.
Из сообщения Госдепа: «Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон встретился 20 апреля с послом России в США Анатолием Антоновым для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Заместитель госсекретаря Шеннон подтвердил стремление США поддерживать открытый диалог с Россией, и обе стороны согласились с важностью поддержания стратегической стабильности».
Встреча прошла в здании американского внешнеполитического ведомства и продлилась около часа, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что посол РФ Анатолий Антонов встретился с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. В ходе встречи Болтон подчеркнул, что улучшение отношений между странами в интересах как США, так и России. Но для этого, по его словам, потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, в частности, приписываемое России вмешательство в американские выборы, применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.
Встреча прошла в здании американского внешнеполитического ведомства и продлилась около часа, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что посол РФ Анатолий Антонов встретился с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. В ходе встречи Болтон подчеркнул, что улучшение отношений между странами в интересах как США, так и России. Но для этого, по его словам, потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, в частности, приписываемое России вмешательство в американские выборы, применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.
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