Посол РФ обсудил с советником Трампа по нацбезопасности отношения между странами

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов встретился с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как сообщили в
пресс-службе Белого дома, встреча прошла в резиденции американского президента.
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Пресс-служба Белого дома: «На этой их первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между США и Россией».
В ходе встречи Болтон подчеркнул, что улучшение отношений между странами в интересах как США, так и России, передает РИА Новости.
По словам Болтона, для этого необходимо обсудить ряд вопросов, в том числе приписываемое России вмешательство в выборы в США, ситуацию На Украине и в Сирии, а также «безрассудное использование химического оружия в Великобритании».
В ходе встречи Болтон подчеркнул, что улучшение отношений между странами в интересах как США, так и России, передает РИА Новости.
По словам Болтона, для этого необходимо обсудить ряд вопросов, в том числе приписываемое России вмешательство в выборы в США, ситуацию На Украине и в Сирии, а также «безрассудное использование химического оружия в Великобритании».
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