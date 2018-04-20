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    Посол РФ обсудил с советником Трампа по нацбезопасности отношения между странами

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    Посол РФ обсудил с советником Трампа по нацбезопасности отношения между странами

    Посол РФ обсудил с советником Трампа по нацбезопасности отношения между странами

    Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов встретился с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, встреча прошла в резиденции американского президента.

    Пресс-служба Белого дома: «На этой их первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между США и Россией».

    В ходе встречи Болтон подчеркнул, что улучшение отношений между странами в интересах как США, так и России, передает РИА Новости.

    По словам Болтона, для этого необходимо обсудить ряд вопросов, в том числе приписываемое России вмешательство в выборы в США, ситуацию На Украине и в Сирии, а также «безрассудное использование химического оружия в Великобритании».

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