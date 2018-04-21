Почему с ответом на американские санкции торопиться не стоит? Каковы шансы рубля на возвращение к прежним рубежам? Что позволит сократить госаппарат и снизить коррупцию? И когда дождемся пенсий по мировому стандарту?
После американских санкций рубль заставил россиян поволноваться. Что будет дальше с национальной валютой? Стоит ли нанести немедленный ответный экономический удар по Штатам? Почему помощь нашим пострадавшим компаниям не должна означать компенсацию убытков миллиардерам? Как провести реформу госуправления, чтобы сократить чиновников, снизить коррупцию и повысить эффективность принимаемых решений? И какая связь между темпами роста и реальными доходами граждан? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным.
Об ответном экономическом ударе по США
Сейчас закон об антисанкциях перенесен для обдумывания и работы с бизнесом — это очень рациональный шаг. Но, повторяю, нам очень сложно найти адекватные, такого же рода решения против американских компаний.
О помощи нашим пострадавшим компаниям
Нужно помогать работать компаниям, чтоб они не остановились, но не надо… компенсировать миллиардерам потерю их стоимости… У бюджета есть свои, другие задачи.
О цифровизации процессов в системе госуправления
Когда часть нашей работы, более рутинную часть, будут выполнять специальные алгоритмы, роботы, и специалистов уже надо будет меньше в госуправлении. Мы считаем, на 30% за шесть лет мы сможем сократить.
О новом подходе к отбору управленческих кадров
Должно быть федеральное кадровое агентство, которое отбирает, предлагает министерствам вот этих людей. Тех, кого само министерство имеет право где-то найти, оно должно пропустить через эту систему.
О вкладе ЦСР в послание президента
Больше 50% идей, которые были в экономической части, они, скажем, связаны с нашим предложением. Я пока аккуратно так скажу. Но сейчас готовится указ, где будут более строго расписаны эти предложения. Эта работа идет. Спорим по многим позициям. Ну, посмотрим, что будет.
О росте ВВП на душу населения
У нас сейчас около 23–24 тыс. долларов на душу населения, если нам еще добавить где-то чуть меньше 10 тысяч долларов, это будет позволять нам перейти в страны с высоким уровнем дохода.
О размерах пенсии по отношению к зарплате
40% — это должно обеспечивать государство по нормам Международной организации труда. Но вот как раз больше 40 государству очень сложно обеспечить, больше 40% от вашей предыдущей зарплаты. Сейчас у нас в России — 34–35%.
О связи темпов экономического роста и реальных доходов граждан
Если расти экономика будет хотя бы больше 1,5% ВВП, то они будут расти. Если 3,5–4%, как мы ставим цель, то за шесть лет наши граждане улучшат свое положение примерно на треть.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 23 апреля, в 23:20. На нашем сайте будет опубликована полная версия интервью Алексея Кудрина.
Об ответном экономическом ударе по США
Сейчас закон об антисанкциях перенесен для обдумывания и работы с бизнесом — это очень рациональный шаг. Но, повторяю, нам очень сложно найти адекватные, такого же рода решения против американских компаний.
О помощи нашим пострадавшим компаниям
Нужно помогать работать компаниям, чтоб они не остановились, но не надо… компенсировать миллиардерам потерю их стоимости… У бюджета есть свои, другие задачи.
О цифровизации процессов в системе госуправления
Когда часть нашей работы, более рутинную часть, будут выполнять специальные алгоритмы, роботы, и специалистов уже надо будет меньше в госуправлении. Мы считаем, на 30% за шесть лет мы сможем сократить.
О новом подходе к отбору управленческих кадров
Должно быть федеральное кадровое агентство, которое отбирает, предлагает министерствам вот этих людей. Тех, кого само министерство имеет право где-то найти, оно должно пропустить через эту систему.
О вкладе ЦСР в послание президента
Больше 50% идей, которые были в экономической части, они, скажем, связаны с нашим предложением. Я пока аккуратно так скажу. Но сейчас готовится указ, где будут более строго расписаны эти предложения. Эта работа идет. Спорим по многим позициям. Ну, посмотрим, что будет.
О росте ВВП на душу населения
У нас сейчас около 23–24 тыс. долларов на душу населения, если нам еще добавить где-то чуть меньше 10 тысяч долларов, это будет позволять нам перейти в страны с высоким уровнем дохода.
О размерах пенсии по отношению к зарплате
40% — это должно обеспечивать государство по нормам Международной организации труда. Но вот как раз больше 40 государству очень сложно обеспечить, больше 40% от вашей предыдущей зарплаты. Сейчас у нас в России — 34–35%.
О связи темпов экономического роста и реальных доходов граждан
Если расти экономика будет хотя бы больше 1,5% ВВП, то они будут расти. Если 3,5–4%, как мы ставим цель, то за шесть лет наши граждане улучшат свое положение примерно на треть.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 23 апреля, в 23:20. На нашем сайте будет опубликована полная версия интервью Алексея Кудрина.
Комментарии