Общая память: как изменился мемориал «Катынь» после реконструкции

В Смоленской области после реконструкции открыли мемориал, возведенный у села Катынь. Весной 1940 года там по приказу НКВД были расстреляны тысячи пленных польских офицеров. Еще раньше в тех же лесах казнили советских политзаключенных.
Долгие годы любые разговоры об этих трагедиях были под запретом. Лишь спустя полвека случившееся признали преступлениями тоталитаризма. Некоторые историки и политики пытались использовать это как повод для взаимных обвинений. И вот сейчас, кажется, приходит понимание, что это общая боль, общая скорбь и общая память.
Две стены с именами погибших — на русском и польском языках, два народа, но общая скорбь и память. Это место в 10 километрах от Смоленска называют Долиной смерти. Там покоятся жертвы политических репрессий, расстрелянные в основном по 58-й статье, — польские офицеры, которые были взяты в плен в начале Второй мировой войны, и красноармейцы, убитые фашистами в 1943 году.
До сих пор больше было известно о расстреле поляков. Даже местный поселок Катынь, который по-русски звучит с ударением на «а», все привыкли называть с ударением на «ы». В память о расстрелянных военнопленных в 2000 году открыли стену с именными списками — больше четырех тысяч человек. А вот на российской части мемориала все эти годы стоял лишь православный крест, возвышаясь над безымянными захоронениями, провалами в земле. В прошлом году там впервые начали проводить эксгумацию.
В лесу решили установить мостики, чтобы не тревожить тех, чей прах все еще находится там. Благодаря архивам установлены имена более восьми тысяч советских граждан, репрессированных и расстрелянных в тех лесах в 20-е и 30-е годы.
Историки пытаются отыскать все, что известно о судьбе каждого, будь то смоленский крестьянин, священник или подпоручик польской армии. Истории российско-польских отношений посвятили отдельный музей. Чтобы современники понимали: да, наши страны были и противниками, и союзниками.
Современная Россия признала расстрел поляков преступлением тоталитаризма, от которого не меньше пострадал и наш народ. Это место — символ общей трагедии и единения, мертвые не делят друг друга на своих и чужих. Об этом говорили сегодня представители власти России и Польши.
Две стены с именами погибших — на русском и польском языках, два народа, но общая скорбь и память. Это место в 10 километрах от Смоленска называют Долиной смерти. Там покоятся жертвы политических репрессий, расстрелянные в основном по 58-й статье, — польские офицеры, которые были взяты в плен в начале Второй мировой войны, и красноармейцы, убитые фашистами в 1943 году.
До сих пор больше было известно о расстреле поляков. Даже местный поселок Катынь, который по-русски звучит с ударением на «а», все привыкли называть с ударением на «ы». В память о расстрелянных военнопленных в 2000 году открыли стену с именными списками — больше четырех тысяч человек. А вот на российской части мемориала все эти годы стоял лишь православный крест, возвышаясь над безымянными захоронениями, провалами в земле. В прошлом году там впервые начали проводить эксгумацию.
В лесу решили установить мостики, чтобы не тревожить тех, чей прах все еще находится там. Благодаря архивам установлены имена более восьми тысяч советских граждан, репрессированных и расстрелянных в тех лесах в 20-е и 30-е годы.
Историки пытаются отыскать все, что известно о судьбе каждого, будь то смоленский крестьянин, священник или подпоручик польской армии. Истории российско-польских отношений посвятили отдельный музей. Чтобы современники понимали: да, наши страны были и противниками, и союзниками.
Современная Россия признала расстрел поляков преступлением тоталитаризма, от которого не меньше пострадал и наш народ. Это место — символ общей трагедии и единения, мертвые не делят друг друга на своих и чужих. Об этом говорили сегодня представители власти России и Польши.
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