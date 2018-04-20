Комплекс «Катынь» открыли после реконструкции

Сегодня в Смоленской области после масштабной реконструкции открыли мемориальный комплекс «Катынь».

Основные работы по благоустройству велись последние два года. За это время был разработан сам проект обновления мемориала, проложены дорожки, проведено освещение. Кроме того, была собрана новая экспозиция, а на стенах здания смонтированы металлические таблички с именами жертв.



Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества: «Мы проводили эксгумацию на краю оврага выкопанной ямы. Этими перезахоронениями мы будем заниматься ближайшие несколько лет».



Мемориальный комплекс «Катынь» состоит из двух частей: территории, на которой погребены жертвы политических репрессий, и кладбища, где захоронены польские военнопленные. До последнего времени была обустроена только польская сторона.