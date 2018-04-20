Победившие на чемпионате мира по программированию студенты вернулись в Россию

В Шереметьево встретили победителей чемпионата мира по программированию. Студенты из России стали триумфаторами соревнований уже в
13-й раз.
Самые гениальные студенты-программисты на планете уже вернулись на родину. Рейс из Пекина приземлился в московском аэропорту Шереметьево.
Международная студенческая олимпиада по программированию — это, в общем, и есть чемпионат мира, где каждый год определяют лучших из лучших. В этом году участвовали 140 команд из разных стран. Участникам представили 11 задач, причем обязательно из реальной жизни. Например, как правильно распределить ресурсы при строительстве дороги. Команда МГУ — единственная, которой удалось решить девять из 11 задач. Второе место заняла команда из московского МФТИ.
Теперь по возвращении и золотым, и серебряным призерам придется сдавать обычные текущие экзамены в своих вузах. Даже для таких гениальных студентов летнюю сессию никто не отменял.
Международная студенческая олимпиада по программированию — это, в общем, и есть чемпионат мира, где каждый год определяют лучших из лучших. В этом году участвовали 140 команд из разных стран. Участникам представили 11 задач, причем обязательно из реальной жизни. Например, как правильно распределить ресурсы при строительстве дороги. Команда МГУ — единственная, которой удалось решить девять из 11 задач. Второе место заняла команда из московского МФТИ.
Теперь по возвращении и золотым, и серебряным призерам придется сдавать обычные текущие экзамены в своих вузах. Даже для таких гениальных студентов летнюю сессию никто не отменял.
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