Студенты МГУ победили на чемпионате мира по программированию

Студенты МГУ стали абсолютными победителями чемпионата мира по спортивному программированию. Финал прошел в Пекине.

За пять часов команде из трех человек нужно было решить наибольшее количество сложнейших задач, пользуясь всего одним компьютером и одним калькулятором. Россияне обыграли китайцев и японцев: получили Кубок, золотые медали и солидный денежный приз.



Это уже 13-й по счету триумф наших студентов в чемпионате за 18 лет участия. Второе место — тоже у наших ребят из Московского физико-технического института. Бронзу разделили команды Уральского федерального университета и Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.

