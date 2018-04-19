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    Студенты МГУ победили на чемпионате мира по программированию. МГУ, молодежь, награды и премии, образование, Пекин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтуденты МГУ победили на чемпионате мира по программированию

    Студенты МГУ победили на чемпионате мира по программированию

    1 комментарий
    Студенты МГУ победили на чемпионате мира по программированию

    Студенты МГУ победили на чемпионате мира по программированию

    Студенты МГУ победили на чемпионате мира по программированию

      Студенты МГУ стали абсолютными победителями чемпионата мира по спортивному программированию. Финал прошел в Пекине.

      За пять часов команде из трех человек нужно было решить наибольшее количество сложнейших задач, пользуясь всего одним компьютером и одним калькулятором. Россияне обыграли китайцев и японцев: получили Кубок, золотые медали и солидный денежный приз.

      Это уже 13-й по счету триумф наших студентов в чемпионате за 18 лет участия. Второе место — тоже у наших ребят из Московского физико-технического института. Бронзу разделили команды Уральского федерального университета и Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.

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