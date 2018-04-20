Начальника УСБ СК РФ Максименко приговорили к 13 годам колонии за взятки

Мосгорсуд признал виновным в получении двух взяток и приговорил к 13 годам колонии начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.
Из приговора суда: «Признать Максименко виновным и приговорить к 13 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 165 млн рублей».
Как передает ТАСС, также суд лишил Максименко специального звания полковника юстиции и права после отбытия наказания занимать руководящую должность в течение трех лет. Защита Максименко сообщила, что будет обжаловать приговор.
Сообщается, что в 2016 году Максименко получил 500 тысяч долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец) — одного из фигурантов дела о перестрелке у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.
Также Максименко обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере 50 тысяч долларов от предпринимателя Бадри Шенгелии за организацию в его интересах незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Обвинения им предъявлены по статье «Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору».
Как передает ТАСС, также суд лишил Максименко специального звания полковника юстиции и права после отбытия наказания занимать руководящую должность в течение трех лет. Защита Максименко сообщила, что будет обжаловать приговор.
Сообщается, что в 2016 году Максименко получил 500 тысяч долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец) — одного из фигурантов дела о перестрелке у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.
Также Максименко обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере 50 тысяч долларов от предпринимателя Бадри Шенгелии за организацию в его интересах незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Обвинения им предъявлены по статье «Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору».
Комментарии