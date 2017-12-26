Экс-полицейские получили реальные сроки по делу о стрельбе на Рочдельской улице

Пресненский суд Москвы приговорил к реальным срокам наказания троих бывших полицейских ОВД «Пресненский», признав их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями в связи со стрельбой на Рочдельской улице в Москве в 2015 году.
В тот день полицейские не предотвратили перестрелку возле ресторана в Москве. Оружие в руки взяли подельники криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Два человека погибли, семеро были госпитализированы. Хозяйка заведения обращалась к правоохранителям с просьбой о помощи, она говорила, что в зале находятся вооруженные люди. Однако правоохранители проигнорировали обращение.
Суд приговорил бывшего и. о. начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина к четырем годам лишения свободы, бывшего оперативника того же ОВД Ильдара Шакирова к трем с половиной годам лишения свободы. Бывший участковый ОВД «Пресненский» Ренат Зиннатулин получил два года лишения свободы. Отбывать наказание экс-полицейские будут в колонии общего режима.
Суд также лишил Ромашкина, Шакирова и Зиннатулина права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и специальных званий: майора, младшего лейтенанта и капитана полиции соответственно.
В свою очередь защита осужденных заявила о том, что с вынесенным приговором не согласна. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Ромашкина, защита планирует обжаловать приговор.
Суд приговорил бывшего и. о. начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина к четырем годам лишения свободы, бывшего оперативника того же ОВД Ильдара Шакирова к трем с половиной годам лишения свободы. Бывший участковый ОВД «Пресненский» Ренат Зиннатулин получил два года лишения свободы. Отбывать наказание экс-полицейские будут в колонии общего режима.
Суд также лишил Ромашкина, Шакирова и Зиннатулина права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и специальных званий: майора, младшего лейтенанта и капитана полиции соответственно.
В свою очередь защита осужденных заявила о том, что с вынесенным приговором не согласна. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Ромашкина, защита планирует обжаловать приговор.
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