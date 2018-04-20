Власти Москвы уточнили схему перекрытия дорог к параду Победы

Департамент транспорта Москвы утвердил скорректированный список участков дорог, которые планируют перекрыть к параду Победы и его репетициям.
Как сообщил информационный центр столичного транспортного комплекса, с 20:00 мск 20 апреля до 01:00 мск 21 апреля перекроют участок Минского шоссе до Рублёвского шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую, Нижние Мнёвники.
Вечером 23 и 26 апреля перекроют участки от Триумфальной площади до Моховой улицы, от Большой Никитской до Тверской, а также участок улицы Охотный Ряд. Их также перекроют 6 мая с 07:00 мск и 9 мая с 06:00 мск. Движение будут открывать по мере прохождения колонны военной техники.
Также для проезда автомобилистов 26 апреля с 22:40 мск, 3 мая с 22:40 мск и 6 мая с 10:40 мск закроют Красную площадь, Кремлёвскую набережную, Боровицкую площадь, Моховую улицу, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, Тверскую и Садовую-Кудринскую улицы.
Движение перекроют и на улице Нижние Мнёвники, Звенигородском шоссе, Красной Пресне и Баррикадной 26 апреля и 3 мая с 17:00 мск, 6 мая с 06:00 мск, 9 мая с 06:00 мск до окончания движения колонны. Движение по Минскому и Киевскому шоссе также перекроют 20 апреля с 22:00 мск.
Отметим, что в этом году для парада на Красной площади подготовили сразу несколько новинок. В частности, в торжественном смотре впервые примут участие боевые машины поддержки танков «Терминатор». Кроме того, в воздушной части парада впервые задействуют истребители пятого поколения Су-57.
Вечером 23 и 26 апреля перекроют участки от Триумфальной площади до Моховой улицы, от Большой Никитской до Тверской, а также участок улицы Охотный Ряд. Их также перекроют 6 мая с 07:00 мск и 9 мая с 06:00 мск. Движение будут открывать по мере прохождения колонны военной техники.
Также для проезда автомобилистов 26 апреля с 22:40 мск, 3 мая с 22:40 мск и 6 мая с 10:40 мск закроют Красную площадь, Кремлёвскую набережную, Боровицкую площадь, Моховую улицу, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, Тверскую и Садовую-Кудринскую улицы.
Движение перекроют и на улице Нижние Мнёвники, Звенигородском шоссе, Красной Пресне и Баррикадной 26 апреля и 3 мая с 17:00 мск, 6 мая с 06:00 мск, 9 мая с 06:00 мск до окончания движения колонны. Движение по Минскому и Киевскому шоссе также перекроют 20 апреля с 22:00 мск.
Отметим, что в этом году для парада на Красной площади подготовили сразу несколько новинок. В частности, в торжественном смотре впервые примут участие боевые машины поддержки танков «Терминатор». Кроме того, в воздушной части парада впервые задействуют истребители пятого поколения Су-57.
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