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    В московском параде Победы впервые будут участвовать роботы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев
    В московском параде Победы впервые будут участвовать роботы

    В московском параде Победы впервые будут участвовать роботы

    В московском параде Победы впервые будут участвовать роботы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев

    • Робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» могут 9 Мая появиться на Красной площади.

    На днях комплексы прибыли на подмосковный полигон Алабино для участия в репетициях парада Победы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    Отметим, что в этом году для парада на Красной площади подготовили сразу несколько новинок. В частности, в торжественном смотре впервые примут участие боевые машины поддержки танков «Терминатор». Кроме того, в воздушной части парада впервые задействуют истребители пятого поколения Су-57.

    смотретьВ Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая
    В Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая
    Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Робот способен поражать цели на расстоянии до 5 км.

    Комплекс «Уран-6» задействуется при разминировании урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он активно использовался российскими саперами в Сирии.

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