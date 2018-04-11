В московском параде Победы впервые будут участвовать роботы

Робототехнические комплексы
«Уран-6» и «Уран-9» могут 9 Мая появиться на Красной площади.
На днях комплексы прибыли на подмосковный полигон Алабино для участия в репетициях парада Победы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отметим, что в этом году для парада на Красной площади подготовили сразу несколько новинок. В частности, в торжественном смотре впервые примут участие боевые машины поддержки танков «Терминатор». Кроме того, в воздушной части парада впервые задействуют истребители пятого поколения Су-57.
Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Робот способен поражать цели на расстоянии до 5 км.
Комплекс «Уран-6» задействуется при разминировании урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он активно использовался российскими саперами в Сирии.
Отметим, что в этом году для парада на Красной площади подготовили сразу несколько новинок. В частности, в торжественном смотре впервые примут участие боевые машины поддержки танков «Терминатор». Кроме того, в воздушной части парада впервые задействуют истребители пятого поколения Су-57.
Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Робот способен поражать цели на расстоянии до 5 км.
Комплекс «Уран-6» задействуется при разминировании урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он активно использовался российскими саперами в Сирии.
Комментарии