Лавров: Путин и Трамп не допустят военного противостояния России и США

Министр иностранных дел России уверен на 100%, что военного противостояния между Россией и Соединенными Штатами не будет. Он убежден, что Путин и Трамп не допустят этого.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости оценил риски военного противостояния между Россией и США. По его мнению, подобный сценарий невозможен, потому что Путин и Трамп не допустят реального столкновения.
Сергей Лавров: «Я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие».
Президент Трамп, выступая на пресс-конференции во Флориде, рассказал о «жесткой схватке американских и российских сил» в Сирии. Ранее западные СМИ о гибели российских военных при ударе коалиции США по проправительственным силам САР в районе реки Евфрат. В свою очередь в МИД РФ уточнили, что среди погибших есть россияне, но они не были военнослужащими.
Также Лавров сообщил, что Москва будет реагировать на антироссийские действия США, но не станет «скатываться в грубость».
Сергей Лавров: «Я убежден, что реагировать нужно достойно. Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента».
По мнению Лаврова, Путин всегда «смотрит вперед», и российского лидера практически невозможно вывести из себя.
Сергей Лавров: «Я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие».
Президент Трамп, выступая на пресс-конференции во Флориде, рассказал о «жесткой схватке американских и российских сил» в Сирии. Ранее западные СМИ о гибели российских военных при ударе коалиции США по проправительственным силам САР в районе реки Евфрат. В свою очередь в МИД РФ уточнили, что среди погибших есть россияне, но они не были военнослужащими.
Также Лавров сообщил, что Москва будет реагировать на антироссийские действия США, но не станет «скатываться в грубость».
Сергей Лавров: «Я убежден, что реагировать нужно достойно. Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента».
По мнению Лаврова, Путин всегда «смотрит вперед», и российского лидера практически невозможно вывести из себя.
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