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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Трамп рассказал о «жесткой схватке с русскими» в Сирии

    9 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Joe Skipper
    Трамп рассказал о «жесткой схватке с русскими» в Сирии

    Трамп рассказал о «жесткой схватке с русскими» в Сирии

    Трамп рассказал о «жесткой схватке с русскими» в Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Joe Skipper

    • Президент США Дональд Трамп заявил о «жесткой схватке американских и российских сил», которая якобы произошла в Сирии несколько недель назад.

    Выступая на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ, Трамп выразил сожаление в связи с гибелью россиян, передает РИА Новости.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке».

    Ранее глава ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео выступил со схожим заявлением. Он сообщил об убийстве «пары сотен россиян» в Сирии.

    Напомним, западные СМИ сообщали, что российские военные якобы погибли в результате удара коалиции по проправительственным войскам в Сирии в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В МИД РФ подтвердили, что несколько россиян погибли в результате удара, но отметили, что среди них не было военнослужащих.

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