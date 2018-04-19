Трамп рассказал о «жесткой схватке с русскими» в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о «жесткой схватке американских и российских сил», которая якобы произошла в Сирии несколько недель назад.
Выступая на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ, Трамп выразил сожаление в связи с гибелью россиян, передает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке».
Ранее глава ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео выступил со схожим заявлением. Он сообщил об убийстве «пары сотен россиян» в Сирии.
Напомним, западные СМИ сообщали, что российские военные якобы погибли в результате удара коалиции по проправительственным войскам в Сирии в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В МИД РФ подтвердили, что несколько россиян погибли в результате удара, но отметили, что среди них не было военнослужащих.
Дональд Трамп, президент США: «Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке».
Ранее глава ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео выступил со схожим заявлением. Он сообщил об убийстве «пары сотен россиян» в Сирии.
Напомним, западные СМИ сообщали, что российские военные якобы погибли в результате удара коалиции по проправительственным войскам в Сирии в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В МИД РФ подтвердили, что несколько россиян погибли в результате удара, но отметили, что среди них не было военнослужащих.
Комментарии