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    Директор ЦРУ заявил о гибели «пары сотен россиян» в Сирии

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    Директор ЦРУ заявил о гибели «пары сотен россиян» в Сирии

    Директор ЦРУ заявил о гибели «пары сотен россиян» в Сирии

    Глава ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что несколько недель назад в Сирии убили «пару сотен россиян».

    Во время выступления в сенате США Помпео говорил о действиях, которые американская администрация предпринимает против России. Он напомнил о санкциях по принятому конгрессом закону CAATSA, и о том, что из США были высланы 60 российских дипломатов.

    Майк Помпео    , глава ЦРУ: «Нынешняя администрация также объявила о пересмотре ядерной стратегии, которая предупреждает Россию, что мы намерены восполнить наши силы сдерживания в Сирии. Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских были убиты. Список действий, которые предприняла администрация — я готов вам сообщить о них всех, но не хочу занимать время».

    При этом Помпео он не уточнил, о каком именно инциденте в Сирии он говорит.

    Ранее западные СМИ сообщали, что российские военные якобы погибли в результате удара коалиции по проправительственным войскам в Сирии в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В МИД РФ подтвердили, что несколько россиян погибли в результате удара, но отметили, что среди них не было военнослужащих.

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