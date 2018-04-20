Выброшенного отцом с 4-го этажа ТЦ в Кемерове мальчика выписали из больницы

Врачи выписали из больницы
11-летнего мальчика, которого отец выбросил из окна 4-го этажа горящего ТЦ «Зимняя вишня».
В Областной детской клинической больнице сообщили, что состояние мальчика оценивается как хорошее, передает ТАСС.
Представитель больницы: «Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть. Пока на осмотры он будет приезжать в собственную поликлинику и через месяц — в конце мая — он будет проходить повторный реабилитационный курс в нашем центре „Золотая рыбка“».
Ранее сообщалось, что в результате падения ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Но решение отца спасло ему жизнь. Придя в себя, ребенок узнал от психологов, что его родители и младшая сестра не смогли выбраться из горящего здания.
Еще один юноша, спрыгнувший с четвертого этажа, пока остается в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. Однако, как сообщили в медучреждении, его тоже готовят к выписке. Молодому человеку позже предстоит пройти курс реабилитации.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет.
Представитель больницы: «Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть. Пока на осмотры он будет приезжать в собственную поликлинику и через месяц — в конце мая — он будет проходить повторный реабилитационный курс в нашем центре „Золотая рыбка“».
Ранее сообщалось, что в результате падения ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Но решение отца спасло ему жизнь. Придя в себя, ребенок узнал от психологов, что его родители и младшая сестра не смогли выбраться из горящего здания.
Еще один юноша, спрыгнувший с четвертого этажа, пока остается в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. Однако, как сообщили в медучреждении, его тоже готовят к выписке. Молодому человеку позже предстоит пройти курс реабилитации.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет.
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