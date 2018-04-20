Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  

    Выброшенного отцом с 4-го этажа ТЦ в Кемерове мальчика выписали из больницы

    комментировать

    Выброшенного отцом с 4-го этажа ТЦ в Кемерове мальчика выписали из больницы

    Выброшенного отцом с <nobr>4-го</nobr> этажа ТЦ в Кемерове мальчика выписали из больницы

    Врачи выписали из больницы 11-летнего мальчика, которого отец выбросил из окна 4-го этажа горящего ТЦ «Зимняя вишня».

    В Областной детской клинической больнице сообщили, что состояние мальчика оценивается как хорошее, передает ТАСС.

    Представитель больницы: «Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть. Пока на осмотры он будет приезжать в собственную поликлинику и через месяц — в конце мая — он будет проходить повторный реабилитационный курс в нашем центре „Золотая рыбка“».

    Ранее сообщалось, что в результате падения ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Но решение отца спасло ему жизнь. Придя в себя, ребенок узнал от психологов, что его родители и младшая сестра не смогли выбраться из горящего здания.

    Еще один юноша, спрыгнувший с четвертого этажа, пока остается в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. Однако, как сообщили в медучреждении, его тоже готовят к выписке. Молодому человеку позже предстоит пройти курс реабилитации.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет.

    Новости по теме

    Пожар в ТЦ в Кемерове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru