МЧС: у посетителей «Зимней вишни» было 5 минут на самостоятельную эвакуацию

Посетители кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», находившиеся на четвертом этаже здания, могли самостоятельно выйти только в течение первых пяти минут после начала пожара. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
О том, что на самостоятельную эвакуацию у посетителей ТЦ было не более 5 минут, свидетельствуют результаты проведенного экспертами МЧС моделирования ситуации, передает ТАСС.
Ринат Еникеев, главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России: «Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего 5 минут 4 секунды».
Он уточнил, что именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.
Ринат Еникеев, главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России: «Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего 5 минут 4 секунды».
Он уточнил, что именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.
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