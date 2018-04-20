Минфин США: антироссийские санкции дали необходимый Вашингтону эффект

В Вашингтоне считают крайне эффективными введенные в начале месяца антироссийские санкции. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Стивен Мнучин, глава Минфина США: «Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты. Мы не боимся применять их. Но мы не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей на этот счет. Санкции, которые мы ввели в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект».
В эфире телеканала Fox News Мнучин высказал мнение, что введенные в начале месяца санкции были более действенными, чем какие-либо до них.
Стивен Мнучин: «Применяем ли мы военные рычаги или экономические, мы будем постоянно корректировать стратегию в зависимости от вещей, которые, возможно, происходят закулисно и о которых мы не хотим объявлять».
Напомним, очередной пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».
В эфире телеканала Fox News Мнучин высказал мнение, что введенные в начале месяца санкции были более действенными, чем какие-либо до них.
Стивен Мнучин: «Применяем ли мы военные рычаги или экономические, мы будем постоянно корректировать стратегию в зависимости от вещей, которые, возможно, происходят закулисно и о которых мы не хотим объявлять».
Напомним, очередной пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».
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