СМИ сообщили о разработке в США гиперзвукового оружия

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Речь идет о разработке ракеты, которой будут оснащаться самолеты ВВС США.
По данным издания Defence News, Министерство обороны США готово выделить на разработки 928 миллионов долларов. При этом сроки контракта не сообщаются.
Представитель военного ведомства Энн Стефанек уточнила, что проект является одной из двух мер Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. Другая программа — совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны, в рамках которого прототип гиперзвукового оружия планируется разработать к 2023 году.
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о стратегически важных разработках не имеющего аналогов оружия. В частности, речь идет о баллистической ракете тяжелого класса «Сармат». Комплекс можно оснащать гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему перехвата противоракетной системой. В конце марта прошли успешные испытания ракеты.
Представитель военного ведомства Энн Стефанек уточнила, что проект является одной из двух мер Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. Другая программа — совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны, в рамках которого прототип гиперзвукового оружия планируется разработать к 2023 году.
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о стратегически важных разработках не имеющего аналогов оружия. В частности, речь идет о баллистической ракете тяжелого класса «Сармат». Комплекс можно оснащать гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему перехвата противоракетной системой. В конце марта прошли успешные испытания ракеты.
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