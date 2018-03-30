Минобороны опубликовало видео испытаний баллистической ракеты «Сармат»

На космодроме Плесецк прошли успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса «Сармат».

Новейший комплекс отличается тем, что его можно оснащать гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему перехвата противоракетной системой. Видео запуска опубликовало Минобороны РФ.



Во время испытаний отработали минометный старт и начальное движение ракеты с выходом из шахтной пусковой установки, а также запуск маршевого двигателя.



О том, что военное ведомство приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса, впервые сообщил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Тогда президент рассказал также о других стратегически важных разработках не имеющего аналогов оружия.