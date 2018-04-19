МИД РФ предупредил о риске прекращения прямого авиасообщения с США

Из-за визовых проблем у экипажей «Аэрофлота» прямое авиасообщение между Россией и США может прекратиться. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Департамент информации и печати МИД России: «Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. „Аэрофлот“, который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз».
В комментарии департамента отмечается что американская сторона должна заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов, поскольку это зафиксировано в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года.
Также в ведомстве констатировали, что ситуация с выдачей виз россиянам становится крайне удручающей.
Департамент информации и печати МИД России: «Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно».
Представитель «Аэрофлота» подтвердил проблему с получением американских виз для экипажей авиакомпании.
Напомним, сообщения о массовом затягивании выдачи виз для экипажей «Аэрофлота», выполняющих регулярные рейсы в США, стали появляться в декабре прошлого года. В МИД РФ отмечали, что подобная политика грозит срывом регулярных рейсов.
В комментарии департамента отмечается что американская сторона должна заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов, поскольку это зафиксировано в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года.
Также в ведомстве констатировали, что ситуация с выдачей виз россиянам становится крайне удручающей.
Департамент информации и печати МИД России: «Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно».
Представитель «Аэрофлота» подтвердил проблему с получением американских виз для экипажей авиакомпании.
Напомним, сообщения о массовом затягивании выдачи виз для экипажей «Аэрофлота», выполняющих регулярные рейсы в США, стали появляться в декабре прошлого года. В МИД РФ отмечали, что подобная политика грозит срывом регулярных рейсов.
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