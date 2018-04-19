Возвращение кинотеатров в Саудовскую Аравию: какие еще перемены ждут жителей государства

В Саудовской Аравии произошло событие, которое кардинально изменит жизнь 30 миллионов ее жителей. Там открылись кинотеатры, запрещенные еще в начале
1980-х. В ультраконсервативной стране кино считалось греховным делом.
Теперь наследный принц Мухаммед ибн Салман, один из младших сыновей короля, решил вернуть подданным мир развлечений — с фильмами, концертами, тематическими парками и модными шоу. Почему такой резкий поворот и почему именно сейчас?
Для первого за 35 лет киносеанса выбрали «Черную пантеру» — блокбастер, вошедший в десятку самых кассовых фильмов в истории. Он подошел идеально по всем параметрам: там практически нет откровенных сцен (вырезали только эпизод с поцелуем), нет сомнительных разговоров, а главное — молодой король фантастического государства Ваканда чем-то похож на наследного принца Саудовской Аравии. Он выигрывает борьбу за престол у своего двоюродного брата и решает повести страну в новом направлении и открыть ее миру.
В кинотеатре, как и везде, теперь продают попкорн, разрешают женщинам сидеть с мужчинами. Правда, на первом сеансе вход был только по пригласительным. Сиденья из кожи, балконы и мраморные ванны: под кинотеатр переделали концертный зал, причем всего за две недели. Это произошло сразу после того, как наследный принц подписал контракт с американской компанией, которая за ближайшие годы построит в Саудовской Аравии 300 современных мультиплексов.
Наследному принцу, решившему вернуть развлечения в свою ультраконсервативную страну, 32 года. Примерно столько же в Саудовской Аравии не было кино. Конечно, его все равно смотрели — на частных приемах в иностранных посольствах, на экранах смартфонов, летали на сеансы в соседние Бахрейн или Дубай. За год саудовцы тратили на развлечения за рубежом 30 миллиардов долларов — это 5% саудовского ВВП. Спокойно смотреть, как утекают такие деньги, принц больше не мог.
Несколько месяцев назад принц представил концепцию «Видение-2030» — комплекс реформ, которые должны вернуть Саудовскую Аравию к умеренному исламу и сделать ее светской во всех смыслах. Новый план он презентовал в духе Стива Джобса — со сцены на фоне плазменного экрана перед большой аудиторией. С тех пор он разрешил женщинам водить машину, посещать соревнования и концерты, а недавно заявил: они могут сами выбирать, что носить.
Но вряд ли Саудовскую Аравию теперь можно назвать оплотом либеральных ценностей: это по-прежнему абсолютная монархия, где все ключевые посты занимают члены королевской семьи. А для модернизации принц использует радикальные меры — например, средства на нее забирает у провинившихся представителей высшего общества. Ну а что касается киносеансов, которые уже с завтрашнего дня станут общедоступными, каждый из фильмов в обязательном порядке будет проходить государственную цензуру.
Для первого за 35 лет киносеанса выбрали «Черную пантеру» — блокбастер, вошедший в десятку самых кассовых фильмов в истории. Он подошел идеально по всем параметрам: там практически нет откровенных сцен (вырезали только эпизод с поцелуем), нет сомнительных разговоров, а главное — молодой король фантастического государства Ваканда чем-то похож на наследного принца Саудовской Аравии. Он выигрывает борьбу за престол у своего двоюродного брата и решает повести страну в новом направлении и открыть ее миру.
В кинотеатре, как и везде, теперь продают попкорн, разрешают женщинам сидеть с мужчинами. Правда, на первом сеансе вход был только по пригласительным. Сиденья из кожи, балконы и мраморные ванны: под кинотеатр переделали концертный зал, причем всего за две недели. Это произошло сразу после того, как наследный принц подписал контракт с американской компанией, которая за ближайшие годы построит в Саудовской Аравии 300 современных мультиплексов.
Наследному принцу, решившему вернуть развлечения в свою ультраконсервативную страну, 32 года. Примерно столько же в Саудовской Аравии не было кино. Конечно, его все равно смотрели — на частных приемах в иностранных посольствах, на экранах смартфонов, летали на сеансы в соседние Бахрейн или Дубай. За год саудовцы тратили на развлечения за рубежом 30 миллиардов долларов — это 5% саудовского ВВП. Спокойно смотреть, как утекают такие деньги, принц больше не мог.
Несколько месяцев назад принц представил концепцию «Видение-2030» — комплекс реформ, которые должны вернуть Саудовскую Аравию к умеренному исламу и сделать ее светской во всех смыслах. Новый план он презентовал в духе Стива Джобса — со сцены на фоне плазменного экрана перед большой аудиторией. С тех пор он разрешил женщинам водить машину, посещать соревнования и концерты, а недавно заявил: они могут сами выбирать, что носить.
Но вряд ли Саудовскую Аравию теперь можно назвать оплотом либеральных ценностей: это по-прежнему абсолютная монархия, где все ключевые посты занимают члены королевской семьи. А для модернизации принц использует радикальные меры — например, средства на нее забирает у провинившихся представителей высшего общества. Ну а что касается киносеансов, которые уже с завтрашнего дня станут общедоступными, каждый из фильмов в обязательном порядке будет проходить государственную цензуру.
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