Сегодня в Крыму открылся IV Ялтинский международный экономический форум. Для участия в нем на полуостров прилетели делегации из десятков стран, в том числе из Германии и Великобритании. Несмотря на нынешние непростые политические отношения, европейцы признаются: настало время договариваться.
Пожалуй, самой обсуждаемой новостью в кулуарах форума стала статья в The Wall Street Journal. Журналисты издания, ссылаясь на свои источники, сообщили, что руководство Германии намерено просить США освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях. Немецкая делегация эту новость узнала от журналистов.
Гунар Линдеманн, депутат парламента Берлина: «Многие немцы, в том числе бизнесмены, говорят, что нужно думать насчет санкций, нужно заканчивать санкции. Это плохо! Россия — это Европа! Россия — наш друг, и нам нужно работать вместе. Нам нужно продавать свои товары в Россию и покупать у России природные ресурсы».
Еще одной неожиданностью стало появление в Ялте англичан. Загадочное русское слово «новичок» их не испугало, а целебный воздух крымского побережья вдохновил на неожиданные заявления.
Пол Бросвуд, депутат Европарламента из Великобритании: «Это мирная страна, здесь великолепное побережье, сюда круизные лайнеры заходят, Крым — это часть России, и мы должны это уважать».
В этом году обсуждать экономические проблемы приехали более трех тысяч участников. Организаторам пришлось выделять дополнительные квоты.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Гунар Линдеманн, депутат парламента Берлина: «Многие немцы, в том числе бизнесмены, говорят, что нужно думать насчет санкций, нужно заканчивать санкции. Это плохо! Россия — это Европа! Россия — наш друг, и нам нужно работать вместе. Нам нужно продавать свои товары в Россию и покупать у России природные ресурсы».
Еще одной неожиданностью стало появление в Ялте англичан. Загадочное русское слово «новичок» их не испугало, а целебный воздух крымского побережья вдохновил на неожиданные заявления.
Пол Бросвуд, депутат Европарламента из Великобритании: «Это мирная страна, здесь великолепное побережье, сюда круизные лайнеры заходят, Крым — это часть России, и мы должны это уважать».
В этом году обсуждать экономические проблемы приехали более трех тысяч участников. Организаторам пришлось выделять дополнительные квоты.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
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