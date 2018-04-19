СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России

Власти Германии планируют обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в антироссийских санкциях.
Как сообщает The Wall Street Journal, этот вопрос собирается обсудить с американскими коллегами министр финансов страны Олаф Шольц. Кроме того, поднять эту тему планирует и Ангела Меркель на встрече с Трампом в конце апреля.
Издание поясняет, что речь идет не о конкретных компаниях, а о немецком бизнесе в целом. По информации газеты, на канцлера и правительство оказывают давление крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять доход из-за отношений между РФ и США.
В частности, под санкции попали российские компании, с которыми сотрудничают немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen. Предприниматели опасаются, что потеряют сотни миллионов евро из-за препятствий во взаимодействии с российскими партнерами.
Напомним, очередной пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».
Издание поясняет, что речь идет не о конкретных компаниях, а о немецком бизнесе в целом. По информации газеты, на канцлера и правительство оказывают давление крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять доход из-за отношений между РФ и США.
В частности, под санкции попали российские компании, с которыми сотрудничают немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen. Предприниматели опасаются, что потеряют сотни миллионов евро из-за препятствий во взаимодействии с российскими партнерами.
Напомним, очередной пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».
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