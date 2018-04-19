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19 апреля, 15:00
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    СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России

    11 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Hannibal Hanschke
    СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России

    СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России

    СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
  • Фото: Reuters © 2018, Hannibal Hanschke

    • Власти Германии планируют обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в антироссийских санкциях.

    Как сообщает The Wall Street Journal, этот вопрос собирается обсудить с американскими коллегами министр финансов страны Олаф Шольц. Кроме того, поднять эту тему планирует и Ангела Меркель на встрече с Трампом в конце апреля.

    Издание поясняет, что речь идет не о конкретных компаниях, а о немецком бизнесе в целом. По информации газеты, на канцлера и правительство оказывают давление крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять доход из-за отношений между РФ и США.

    В частности, под санкции попали российские компании, с которыми сотрудничают немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen. Предприниматели опасаются, что потеряют сотни миллионов евро из-за препятствий во взаимодействии с российскими партнерами.

    Напомним, очередной пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».

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