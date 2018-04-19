Немецкие бизнесмены обрадовались желанию Германии отстраниться от санкций США

В Ялте сегодня стартовал IV международный экономический форум. В этом году в нем примут участие бизнесмены и политики из 70 стран. Бизнесмены из Германии, приехавшие на форум, говорят, что для них это приятные новости.
Ранее сообщалось, что власти Германии планируют обратиться к администрации Дональда Трампа с просьбой освободить немецкий бизнес от соблюдения санкций в отношении России. Этот вопрос собираются поднять канцлер Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц во время своих визитов в США.
Борис Кемфф, предприниматель из Германии: «Наконец-то до немецкого правительственного состава начинает доходить, что истерия, пропаганда, которая проводилась до сегодняшнего дня, не работает. Люди начинают трезво думать, оценивать ситуацию. Они видят, что Крым живет, развивается. Происходит сближение в сторону позитивного движения с Крымом и Россией».
Борис Кемфф, предприниматель из Германии: «Наконец-то до немецкого правительственного состава начинает доходить, что истерия, пропаганда, которая проводилась до сегодняшнего дня, не работает. Люди начинают трезво думать, оценивать ситуацию. Они видят, что Крым живет, развивается. Происходит сближение в сторону позитивного движения с Крымом и Россией».
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