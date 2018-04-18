Боевики в сирийском Думейре начали сдавать оружие

Боевики в сирийском городе Думейр начали сдавать оружие. Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
генерал-майор Юрий Евтушенко, участники незаконных вооруженных формирований передали властям пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитной установкой.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «В рамках ранее достигнутых договоренностей представители незаконных вооруженных формирований в городе Думейр передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами, один пикап с зенитной установкой, семь пулеметов, один миномет, средства радио- и спутниковой связи».
Президент России Владимир Путин в среду обсудил ситуацию в Сирии с канцлером Австрии Себастианом Курцем. В ходе телефонной беседы лидеры двух стран отметили важность оказания гуманитарной помощи населению САР, а также обсудили готовность содействовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН.
Президент России Владимир Путин в среду обсудил ситуацию в Сирии с канцлером Австрии Себастианом Курцем. В ходе телефонной беседы лидеры двух стран отметили важность оказания гуманитарной помощи населению САР, а также обсудили готовность содействовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН.
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