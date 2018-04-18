Путин обсудил ситуацию в Сирии с австрийским канцлером

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Австрии Себастианом Курцем обострившуюся ситуацию в Сирии и оказание гуманитарной помощи населению этой страны. Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
Из сообщения пресс-службы: «Обсуждалась обострившаяся в результате ракетных ударов США и их союзников ситуация в Сирии. Отмечена первостепенная важность оказания гуманитарной помощи населению САР и готовность содействовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН».
Кроме этого, лидеры затронули тему реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Путина и Курца, состоявшихся в Москве 28 февраля, а также подготовку к исполняющемуся в этом году 50-летию начала поставок российского природного газа в Австрию.
Кроме этого, лидеры затронули тему реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Путина и Курца, состоявшихся в Москве 28 февраля, а также подготовку к исполняющемуся в этом году 50-летию начала поставок российского природного газа в Австрию.
Комментарии