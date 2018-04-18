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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Путин обсудил ситуацию в Сирии с австрийским канцлером

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    Путин обсудил ситуацию в Сирии с австрийским канцлером

    Путин обсудил ситуацию в Сирии с австрийским канцлером

    Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Австрии Себастианом Курцем обострившуюся ситуацию в Сирии и оказание гуманитарной помощи населению этой страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Из сообщения пресс-службы: «Обсуждалась обострившаяся в результате ракетных ударов США и их союзников ситуация в Сирии. Отмечена первостепенная важность оказания гуманитарной помощи населению САР и готовность содействовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН».

    Кроме этого, лидеры затронули тему реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Путина и Курца, состоявшихся в Москве 28 февраля, а также подготовку к исполняющемуся в этом году 50-летию начала поставок российского природного газа в Австрию.

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