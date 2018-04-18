Домашний арест режиссера Серебренникова продлили до 19 июля

Басманный суд Москвы до середины июля оставил под домашним арестом художественного руководителя
«Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.
Из постановления суда: «Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова на срок до 19 июля 2018 года».
Как передает «Интерфакс», на тот же срок домашний арест продлен директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.
Также суд удовлетворил ходатайства о продлении домашнего ареста до 24 мая бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и срока содержания под стражей до 19 июня экс-генпродюсера АНО и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.
Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа прошлого года. Он, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».
Как передает «Интерфакс», на тот же срок домашний арест продлен директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.
Также суд удовлетворил ходатайства о продлении домашнего ареста до 24 мая бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и срока содержания под стражей до 19 июня экс-генпродюсера АНО и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.
Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа прошлого года. Он, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».
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