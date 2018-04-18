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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В ходе перестрелки в Думе ранен сирийский сотрудник безопасности

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    В ходе перестрелки в Думе ранен сирийский сотрудник безопасности

    В ходе перестрелки в Думе ранен сирийский сотрудник безопасности

    В ходе перестрелки в городе Дума в Сирии ранение получил сирийский сотрудник безопасности. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

    Из сообщения центра: «В результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было».

    Отмечается, что огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами произошел 17 апреля на внешнем периметре охраны автоколонны. Сотрудники обеспечивали безопасность рекогносцировочной поездки представителей ООН в городе Дума, передает РИА Новости.

    смотретьПерестрелка в Думе отпугнула инспекторов ОЗХО
    Перестрелка в Думе отпугнула инспекторов ОЗХО
    Ранее сообщалась, что из-за перестрелки в Думе было отложено прибытие специалистов ОЗХО на место предполагаемой химатаки.

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