В ходе перестрелки в Думе ранен сирийский сотрудник безопасности

В ходе перестрелки в городе Дума в Сирии ранение получил сирийский сотрудник безопасности. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.
Из сообщения центра: «В результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было».
Отмечается, что огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами произошел 17 апреля на внешнем периметре охраны автоколонны. Сотрудники обеспечивали безопасность рекогносцировочной поездки представителей ООН в городе Дума, передает РИА Новости.
Ранее сообщалась, что из-за перестрелки в Думе было отложено прибытие специалистов ОЗХО на место предполагаемой химатаки.
Отмечается, что огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами произошел 17 апреля на внешнем периметре охраны автоколонны. Сотрудники обеспечивали безопасность рекогносцировочной поездки представителей ООН в городе Дума, передает РИА Новости.
Ранее сообщалась, что из-за перестрелки в Думе было отложено прибытие специалистов ОЗХО на место предполагаемой химатаки.
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