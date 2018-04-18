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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Перестрелка в Думе отпугнула инспекторов ОЗХО. ООН, Сирия, стрельба, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПерестрелка в Думе отпугнула инспекторов ОЗХО

    Перестрелка в Думе отпугнула инспекторов ОЗХО

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    Перестрелка в Думе отпугнула инспекторов ОЗХО

    Перестрелка в Думе отпугнула инспекторов ОЗХО

    Перестрелка в Думе отпугнула инспекторов ОЗХО

      Работа инспекторов по химоружию в Думе отложена из-за перестрелки в городе.

      Ожидалось, что сегодня в Думе начнут работу эксперты Организации по запрещению химического оружия. Однако, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, в том районе завязалась перестрелка, поэтому инспекторы пока не могут приступить к расследованию.

      Под обстрел попали сотрудники службы безопасности ООН. Им пришлось отступить, отложив прибытие специалистов ОЗХО на место предполагаемой химатаки. При этом неизвестно, кто открыл огонь.

      Ранее в среду агентство, ссылаясь на неназванный источник в ООН, сообщало, что, «скорее всего, инспекторы не смогут попасть в сирийский город». Однако изначально не сообщалось, почему именно работа миссии ОЗХО в Думе откладывается. Позже появилась информация о перестрелке в районе предполагаемой химатаки.

      Как сообщалось, Россия завершила гуманитарную операцию в Восточной Гуте. Сейчас в регионе идут восстановительные работы. В двух кварталах города Дума уже наладили водо- и электроснабжение. Продолжается разминирование.

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