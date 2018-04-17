Минобороны: Россия завершила гуманитарную операцию в Восточной Гуте

В Сирии подводят итоги масштабной гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из района Восточной Гуты.
Российские военные Сегодня приняли участие в заседании национального антитеррористического комитета Сирии.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «В ходе заседания подведены итоги завершившейся уникальной и беспрецедентной по своим масштабам гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из анклава… Обстановка в Восточной Гуте стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни».
Евтушенко сообщил, что, благодаря усилиям российских военных в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись более 60 тысяч жителей Восточной Гуты.
В этом регионе обеспечивают порядок подразделения российской военной полиции и полиции Сирии. Ведется разминирование города Дума. Уже удалось восстановить водо- и электроснабжение в двух кварталах города. Продолжается работа по восстановлению объектов инфраструктуры и в других населенных пунктах Восточной Гуты, пишет ТАСС.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «В ходе заседания подведены итоги завершившейся уникальной и беспрецедентной по своим масштабам гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из анклава… Обстановка в Восточной Гуте стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни».
Евтушенко сообщил, что, благодаря усилиям российских военных в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись более 60 тысяч жителей Восточной Гуты.
В этом регионе обеспечивают порядок подразделения российской военной полиции и полиции Сирии. Ведется разминирование города Дума. Уже удалось восстановить водо- и электроснабжение в двух кварталах города. Продолжается работа по восстановлению объектов инфраструктуры и в других населенных пунктах Восточной Гуты, пишет ТАСС.
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