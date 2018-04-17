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    Минобороны: Россия завершила гуманитарную операцию в Восточной Гуте

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    Минобороны: Россия завершила гуманитарную операцию в Восточной Гуте

    Минобороны: Россия завершила гуманитарную операцию в Восточной Гуте

    В Сирии подводят итоги масштабной гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из района Восточной Гуты.

    Российские военные Сегодня приняли участие в заседании национального антитеррористического комитета Сирии.

    Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «В ходе заседания подведены итоги завершившейся уникальной и беспрецедентной по своим масштабам гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из анклава… Обстановка в Восточной Гуте стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни».

    Евтушенко сообщил, что, благодаря усилиям российских военных в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись более 60 тысяч жителей Восточной Гуты.

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    В этом регионе обеспечивают порядок подразделения российской военной полиции и полиции Сирии. Ведется разминирование города Дума. Уже удалось восстановить водо- и электроснабжение в двух кварталах города. Продолжается работа по восстановлению объектов инфраструктуры и в других населенных пунктах Восточной Гуты, пишет ТАСС.

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