Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    «Зачем финты ушами?»: отец «пьяного мальчика» выступил против отсрочки наказания Алисовой. дети и подростки, ДТП, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Зачем финты ушами?»: отец «пьяного мальчика» выступил против отсрочки наказания Алисовой

    «Зачем финты ушами?»: отец «пьяного мальчика» выступил против отсрочки наказания Алисовой

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    «Зачем финты ушами?»: отец «пьяного мальчика» выступил против отсрочки наказания Алисовой

    «Зачем финты ушами?»: отец «пьяного мальчика» выступил против отсрочки наказания Алисовой

    «Зачем финты ушами?»: отец «пьяного мальчика» выступил против отсрочки наказания Алисовой
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

      • В суде рассматривают ходатайства Ольги Алисовой, которая сбила во дворе дома ребенка. Эксперты тогда выдали ошибочное заключение о том, что шестилетний Алексей якобы был пьян. И вот теперь фигурантка, которую осудили, просит отсрочки. Она настаивает, что не может находиться в колонии-поселении, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

      Как отмечает корреспондент НТВ Дарья Масалова, сейчас дочери Алисовой 10 лет. Виновница ДТП, в котором погиб шестилетний Алёша Шимко, просит суд отсрочить исполнение наказание на четыре года.

      С этой просьбой Алисова уже выступала в ходе оглашения приговора, но тогда суд отклонил это требование. В апреле фигурантка выступила с повторным ходатайством. Однако многое будет зависеть от позиции потерпевшей стороны.

      Роман Шимко, отец погибшего мальчика: «Какая может быть отсрочка наказания, если было заседание суда, где суд не применил к ней отсрочку, если была апелляционная жалоба, где суд не рассмотрел отсрочку? Зачем вот эти вот финты ушами? Уже нужно сесть, отсидеть свое, а дальше мы будем доказывать ее связь с ОПГ».

      Подробности — в видеоматериале.

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