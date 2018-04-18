«Зачем финты ушами?»: отец «пьяного мальчика» выступил против отсрочки наказания Алисовой

В суде рассматривают ходатайства Ольги Алисовой, которая сбила во дворе дома ребенка. Эксперты тогда выдали ошибочное заключение о том, что шестилетний Алексей якобы был пьян. И вот теперь фигурантка, которую осудили, просит отсрочки. Она настаивает, что не может находиться в
колонии-поселении, пока ее дочери не исполнится 14 лет.
Как отмечает корреспондент НТВ Дарья Масалова, сейчас дочери Алисовой 10 лет. Виновница ДТП, в котором погиб шестилетний Алёша Шимко, просит суд отсрочить исполнение наказание на четыре года.
С этой просьбой Алисова уже выступала в ходе оглашения приговора, но тогда суд отклонил это требование. В апреле фигурантка выступила с повторным ходатайством. Однако многое будет зависеть от позиции потерпевшей стороны.
Роман Шимко, отец погибшего мальчика: «Какая может быть отсрочка наказания, если было заседание суда, где суд не применил к ней отсрочку, если была апелляционная жалоба, где суд не рассмотрел отсрочку? Зачем вот эти вот финты ушами? Уже нужно сесть, отсидеть свое, а дальше мы будем доказывать ее связь с ОПГ».
Подробности — в видеоматериале.
С этой просьбой Алисова уже выступала в ходе оглашения приговора, но тогда суд отклонил это требование. В апреле фигурантка выступила с повторным ходатайством. Однако многое будет зависеть от позиции потерпевшей стороны.
Роман Шимко, отец погибшего мальчика: «Какая может быть отсрочка наказания, если было заседание суда, где суд не применил к ней отсрочку, если была апелляционная жалоба, где суд не рассмотрел отсрочку? Зачем вот эти вот финты ушами? Уже нужно сесть, отсидеть свое, а дальше мы будем доказывать ее связь с ОПГ».
Подробности — в видеоматериале.
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