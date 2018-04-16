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    Сбившая ребенка жительница Балашихи повторно попросила отсрочить приговор

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    Сбившая ребенка жительница Балашихи повторно попросила отсрочить приговор

    Сбившая ребенка жительница Балашихи повторно попросила отсрочить приговор

    Железнодорожный городской суд Подмосковья 18 апреля рассмотрит вопрос об отсрочке исполнения приговора Ольге Алисовой, насмерть сбившей шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе.

    Виновная в смерти шестилетнего ребенка Ольга Алисова просит об отсрочке исполнения приговора суда до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Заседание назначено на 18 апреля, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

    У Алисовой двое детей. Младшему в этом году исполнится четыре года, старшему — шесть. Отец одного из детей в настоящий момент отбывает тюремный срок.

    Ранее Алисова уже просила отсрочку исполнения наказания в связи с тем, что одна воспитывает детей и платит кредиты. Однако Железнодорожный городской суд Московской области не нашел оснований для этого в резолютивной части приговора и постановил довести в органы опеки сведения о постановлении детей на учет.

    Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. После проведения экспертизы выяснилось, что в крови ребенка была обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения. Однако повторная экспертиза показала, что мальчик был трезв, а обнаруженный в его крови этиловый спирт возник посмертно, так как проводивший экспертизу медик действовал ненадлежащим образом.

    15 ноября суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Свою вину женщина признала частично, заявив это был несчастный случай. «Я не могла его (ребенка) видеть», — сказала она.

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