Сбившая ребенка жительница Балашихи повторно попросила отсрочить приговор

Железнодорожный городской суд Подмосковья 18 апреля рассмотрит вопрос об отсрочке исполнения приговора Ольге Алисовой, насмерть сбившей шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе.
Виновная в смерти шестилетнего ребенка Ольга Алисова просит об отсрочке исполнения приговора суда до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Заседание назначено на 18 апреля, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
У Алисовой двое детей. Младшему в этом году исполнится четыре года, старшему — шесть. Отец одного из детей в настоящий момент отбывает тюремный срок.
Ранее Алисова уже просила отсрочку исполнения наказания в связи с тем, что одна воспитывает детей и платит кредиты. Однако Железнодорожный городской суд Московской области не нашел оснований для этого в резолютивной части приговора и постановил довести в органы опеки сведения о постановлении детей на учет.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. После проведения экспертизы выяснилось, что в крови ребенка была обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения. Однако повторная экспертиза показала, что мальчик был трезв, а обнаруженный в его крови этиловый спирт возник посмертно, так как проводивший экспертизу медик действовал ненадлежащим образом.
15 ноября суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Свою вину женщина признала частично, заявив это был несчастный случай. «Я не могла его (ребенка) видеть», — сказала она.
У Алисовой двое детей. Младшему в этом году исполнится четыре года, старшему — шесть. Отец одного из детей в настоящий момент отбывает тюремный срок.
Ранее Алисова уже просила отсрочку исполнения наказания в связи с тем, что одна воспитывает детей и платит кредиты. Однако Железнодорожный городской суд Московской области не нашел оснований для этого в резолютивной части приговора и постановил довести в органы опеки сведения о постановлении детей на учет.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. После проведения экспертизы выяснилось, что в крови ребенка была обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения. Однако повторная экспертиза показала, что мальчик был трезв, а обнаруженный в его крови этиловый спирт возник посмертно, так как проводивший экспертизу медик действовал ненадлежащим образом.
15 ноября суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Свою вину женщина признала частично, заявив это был несчастный случай. «Я не могла его (ребенка) видеть», — сказала она.
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