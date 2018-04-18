Великобритания открыла 7 расследований против RT в связи с делом Скрипаля

Британский национальный медирегулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении телеканала RT, заподозрив его в нарушении объективности при освещении дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В Ofcom, в частности, сообщили, что расследование касается «должной беспристрастности новостей и хроникально-документальных программ телеканала RT». В ведомстве пояснили, что с момента инцидента в Солсбери заметили «значительное увеличение количества программ в службах RT, которые служат основанием для расследования на предмет возможного нарушения радиовещательного устава Ofcom».
Регулятор также привел список программ, вызвавших у него вопросы. К ним относятся два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.
В середине марта в Ofcom заявили, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля.
Регулятор также привел список программ, вызвавших у него вопросы. К ним относятся два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.
В середине марта в Ofcom заявили, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля.
Комментарии