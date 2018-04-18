Чайка: Березовский действовал вместе со спецслужбами Британии, за что поплатился жизнью

Россия не доверяет результатам британского расследования дела Скрипалей. Об этом сегодня заявил прокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.
Юрий Чайка провел параллель с другим громким делом — об отравлении Александра Литвиненко, по которому Москва также пыталась сотрудничать с Лондоном. По словам генпрокурора, тогда британские спецслужбы поделились материалами с немецкими коллегами. Те, в свою очередь, провели собственное расследование.
Юрий Чайка: «Они установили, что полоний находился в Лондоне еще до приезда туда Лугового и Ковтуна. Причем наибольшая его концентрация обнаружена в офисе Березовского, где Ковтун с Луговым оказались вопреки их планам, в результате настойчивого приглашения Бориса Абрамовича. При всех его криминальных талантах, достать полоний Березовский не мог просто физически. У меня нет сомнений, что Березовский действовал под контролем специальных служб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, и поплатился своей жизнью. Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в адрес Литвиненко, выехал за пределы Великобритании и это стало известно в России».
Генпрокурор отметил, что в адрес британских спецслужб только по делу Литвиненко Россия направила порядка 40 запросов, но они остались без ответа.
Юрий Чайка: «Они установили, что полоний находился в Лондоне еще до приезда туда Лугового и Ковтуна. Причем наибольшая его концентрация обнаружена в офисе Березовского, где Ковтун с Луговым оказались вопреки их планам, в результате настойчивого приглашения Бориса Абрамовича. При всех его криминальных талантах, достать полоний Березовский не мог просто физически. У меня нет сомнений, что Березовский действовал под контролем специальных служб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, и поплатился своей жизнью. Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в адрес Литвиненко, выехал за пределы Великобритании и это стало известно в России».
Генпрокурор отметил, что в адрес британских спецслужб только по делу Литвиненко Россия направила порядка 40 запросов, но они остались без ответа.
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