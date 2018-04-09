Один сценарий: в чем сходство дела Скрипаля с историями Литвиненко и Березовского

Скандал вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей развивается по тому же сценарию, что и дела Литвиненко и Березовского. Об этом сегодня заявили на брифинге в Генпрокуратуре. В ведомстве сообщили, что уже не надеются дождаться от Лондона
каких-либо данных по покушению в Солсбери. И такая ситуация складывается не в первый раз — документы о причинах смерти Березовского не были получены и не получены до сих пор. В доказательство прокуратура опубликовала переписку с британским МВД.
Генеральная прокуратура России стала для британского МВД чем-то вроде WikiLeaks, опубликовав переписку с английскими силовиками, в том числе с Терезой Мэй, которая возглавляла МВД до того, как стала премьер-министром.
На беспрецедентный шаг в ведомстве пошли, так как устали от чудовищных искажений информации, а порой откровенной лжи в таких делах, как отравление Литвиненко, покушение на Скрипаля и побега в Лондон олигарха Березовского под предлогом того, что на него якобы готовят покушение российские спецслужбы. В Генпрокуратуре уверены, все эти дела шиты одними нитками.
Саак Карапетян, заместитель генерального прокурора РФ: «Во всех трех случаях в качестве субъектов использовались люди, которые преследовались в России. Искусственно создавался ложный мотив, во всех случаях заявлялось, что Россия использует химические вещества. Во всех случаях британские власти отказывались от сотрудничества с Россией».
Только по делу о мнимом покушении на Березовского, благодаря чему олигарх получил статус беженца, Россия направила в Великобританию 39 обращений за 5 лет, но британцы их проигнорировали. Документы, которые продемонстрировали в Генпрокуратуре, доказывают, что британские власти знали о том, что донос об угрозе для жизни, который Березовский использовал, чтобы получить в Лондоне убежище, был ложным, а когда политический беженец собрался было вернуться в Россию, его не стало.
Саак Карапетян: «Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в РФ, чтобы не разглашал те закрытые вещи, информацию, которой он обладал? Это, я думаю, очевидно — в первую очередь британским властям».
Лицо, на котором нет живого места. Так на снимках выглядит бизнесмен Владимир Терлюк. Фото сделаны после того, как его вместе с женой жестоко избили арматурой в тихом английском предместье. Это случилось, когда он дал показания по делу Березовского в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса. В 2010 году Терлюк подтвердил, что подкупом и угрозами его склоняли рассказать спецслужбам Великобритании, что он — Терлюк — российский агент, что ему дали задание убить Березовского. Сейчас имя Владимира Терлюка всплыло вновь. Терлюк написал генеральному прокурору России Юрию Чайке, что сотрудник Скотленд-Ярда вышел на него и попросил разъяснить позицию относительно сотрудничества с российской генпрокуратурой. Терлюк опять опасается за свою жизнь.
Николай Атмоньев, советник генерального прокурора РФ: «Не исключено, что Терлюк рассматривается как очередная жертва. Возможно, даже был выбор между ним и Скрипалем».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, никаких мер не было принято и для защиты Литвиненко, хотя, по словам прокуроров, британские власти еще за несколько месяцев до его отравления, знали о том, что готовится покушение. Литвиненко отравили полонием, обвинив в его смерти бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового. При этом самую большую концентрацию полония нашли в офисе Березовского, которому Литвиненко, который слишком много знал, стал мешать. Кроме того установлено, что полоний находился в офисе Березовского еще до прибытия в Англию Лугового и Кофтуна. Но британские власти об этом деликатно молчат.
Николай Атмоньев: «Запросы о производстве указанных следственных действий были проигнорированы британским МВД, в результате чего была утрачена возможность допроса Литвиненко в связи с его смертью 23 ноября 2006 года. Совершенно очевидно, что гибель Литвиненко была выгодна как способ устранения одного из главных свидетелей, который мог дать изобличающие показания в отношении Березовского, и как новый повод для очередной антироссийской кампании».
Брифинг решили провести с подачи главы ведомства Юрия Чайки. Громкие разоблачения он анонсировал в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. Чайка рассказал, что из Лондона выдачи нет, несмотря на запросы Генпрокуратуры, Великобритания покрывает российских преступников, хотя речь идет о хищениях примерно в 500 миллиардов рублей.
На беспрецедентный шаг в ведомстве пошли, так как устали от чудовищных искажений информации, а порой откровенной лжи в таких делах, как отравление Литвиненко, покушение на Скрипаля и побега в Лондон олигарха Березовского под предлогом того, что на него якобы готовят покушение российские спецслужбы. В Генпрокуратуре уверены, все эти дела шиты одними нитками.
Саак Карапетян, заместитель генерального прокурора РФ: «Во всех трех случаях в качестве субъектов использовались люди, которые преследовались в России. Искусственно создавался ложный мотив, во всех случаях заявлялось, что Россия использует химические вещества. Во всех случаях британские власти отказывались от сотрудничества с Россией».
Только по делу о мнимом покушении на Березовского, благодаря чему олигарх получил статус беженца, Россия направила в Великобританию 39 обращений за 5 лет, но британцы их проигнорировали. Документы, которые продемонстрировали в Генпрокуратуре, доказывают, что британские власти знали о том, что донос об угрозе для жизни, который Березовский использовал, чтобы получить в Лондоне убежище, был ложным, а когда политический беженец собрался было вернуться в Россию, его не стало.
Саак Карапетян: «Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в РФ, чтобы не разглашал те закрытые вещи, информацию, которой он обладал? Это, я думаю, очевидно — в первую очередь британским властям».
Лицо, на котором нет живого места. Так на снимках выглядит бизнесмен Владимир Терлюк. Фото сделаны после того, как его вместе с женой жестоко избили арматурой в тихом английском предместье. Это случилось, когда он дал показания по делу Березовского в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса. В 2010 году Терлюк подтвердил, что подкупом и угрозами его склоняли рассказать спецслужбам Великобритании, что он — Терлюк — российский агент, что ему дали задание убить Березовского. Сейчас имя Владимира Терлюка всплыло вновь. Терлюк написал генеральному прокурору России Юрию Чайке, что сотрудник Скотленд-Ярда вышел на него и попросил разъяснить позицию относительно сотрудничества с российской генпрокуратурой. Терлюк опять опасается за свою жизнь.
Николай Атмоньев, советник генерального прокурора РФ: «Не исключено, что Терлюк рассматривается как очередная жертва. Возможно, даже был выбор между ним и Скрипалем».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, никаких мер не было принято и для защиты Литвиненко, хотя, по словам прокуроров, британские власти еще за несколько месяцев до его отравления, знали о том, что готовится покушение. Литвиненко отравили полонием, обвинив в его смерти бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового. При этом самую большую концентрацию полония нашли в офисе Березовского, которому Литвиненко, который слишком много знал, стал мешать. Кроме того установлено, что полоний находился в офисе Березовского еще до прибытия в Англию Лугового и Кофтуна. Но британские власти об этом деликатно молчат.
Николай Атмоньев: «Запросы о производстве указанных следственных действий были проигнорированы британским МВД, в результате чего была утрачена возможность допроса Литвиненко в связи с его смертью 23 ноября 2006 года. Совершенно очевидно, что гибель Литвиненко была выгодна как способ устранения одного из главных свидетелей, который мог дать изобличающие показания в отношении Березовского, и как новый повод для очередной антироссийской кампании».
Брифинг решили провести с подачи главы ведомства Юрия Чайки. Громкие разоблачения он анонсировал в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. Чайка рассказал, что из Лондона выдачи нет, несмотря на запросы Генпрокуратуры, Великобритания покрывает российских преступников, хотя речь идет о хищениях примерно в 500 миллиардов рублей.
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