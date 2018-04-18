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    Ночные репетиции парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая

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    Ночные репетиции парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая

    Ночные репетиции парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая

    Специалисты комплекса городского хозяйства провели всю работу по подготовке и проведению репетиций военного парада 9 Мая на Красной площади.

    Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, был создан штаб по хозяйственному обеспечению подготовки парада Победы на Красной площади. Бирюков также напомнил, что ночные репетиции парада пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция — 6 мая.

    Пётр Бирюков: «План подготовки выполнен по всем направлениям. У нас сегодня нет сомнений, что где-то что-то не сделано».

    Как передает «Интерфакс», на Тверской улице уже несколько дней как нанесена временная желтая разметка для прохождения парадных расчетов. Разметка, нанесенная специальной нитрокраской, служит специальным ориентиром для водителей танков и других образцов тяжелой военной техники в составе колонн, участвующих в военном параде на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что 9 Мая на Красной площади могут появиться робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9». На днях комплексы прибыли на подмосковный полигон Алабино для участия в репетициях парада Победы.

    смотретьВ Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая
    В Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая
    Отметим, что в этом году для парада на Красной площади подготовили сразу несколько новинок. В частности, в торжественном смотре впервые примут участие боевые машины поддержки танков «Терминатор». Кроме того, в воздушной части парада впервые задействуют истребители пятого поколения Су-57.

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