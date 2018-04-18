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    Трамп заявил, что лично говорил с Ким Чен Ыном

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    Трамп заявил, что лично говорил с Ким Чен Ыном

    Трамп заявил, что лично говорил с Ким Чен Ыном

    Трамп заявил, что лично говорил с Ким Чен Ыном
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci, Wong Maye-E

    • Президент США сказал репортерам, что лично разговаривал с лидером Северной Кореи. Но журналисты сомневаются, что Трамп при этом точно расслышал вопрос.

    Президент США Дональд Трамп рассказал представителям СМИ о том, что контакты с КНДР «ведутся на самом высшем уровне». А на вопрос одного из репортеров о том, разговаривал ли Трамп с Ким Чен Ыном лично, президент США ответил: «Да».

    Позже задававший этот вопрос репортер выразил сомнения в том, что Трамп точно его расслышал. Другие журналисты повторно спросили, говорили ли лично лидеры США и Северной Кореи. И тогда уже Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, повторив только, что «контакты ведутся на самом высоком уровне».

    После завершения брифинга главе пресс-службы Белого дома пришлось распространить заявление, поясняющее слова Трампа, пишет ТАСС.

    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Что касается переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном: президент сказал, что представители его администрации говорили с представителями Северной Кореи на самом высоком уровне, и добавил, что не общался с Ким Чен Ыном напрямую».

    Ранее сообщалось, что на брифинге, состоявшемся после встречи Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Палм-Бич, президент США ответил на вопросы о возможной встрече с Ким Чен Ыном и выразил надежду, что она состоится и «все пойдет по плану», а также заявил, что рассматриваются 5 мест проведения предполагаемых переговоров.

    Президент США проводит двухдневную встречу с премьер-министром Японии в своем поместье в «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида).

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