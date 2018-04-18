Сенат обсудит ограничение полномочий Трампа в применении военной силы за рубежом

Рассмотрение законопроекта об ограничении возможностей президента США на использование военной силы за рубежом назначено на 23 апреля.
Американские конгрессмены хотят ограничить право президента США применять военную силу за рубежом. Соответствующий законопроект подготовили сенаторы от Демократической и Республиканской партий.
Американских политиков возмутили действия Дональда Трампа, который отдал приказ атаковать Сирию без одобрения Конгресса США. Сенаторы ссылаются на статью конституции, которая гласит, что право объявлять войну имеет только Конгресс, но не президент США.
Глава Белого дома получил дополнительные полномочия, разрешающие применение военной силы за рубежом, после терактов 11 сентября 2001 года и перед военной операцией США в Ираке. Именно эти поправки конгрессмены хотят отменить и усилить роль парламента в принятии подобных решений.
На днях Трамп заявил, что принимая решение о нанесении военного удара по Сирии он действовал в соответствии с конституцией страны и для защиты интересов США.
Американских политиков возмутили действия Дональда Трампа, который отдал приказ атаковать Сирию без одобрения Конгресса США. Сенаторы ссылаются на статью конституции, которая гласит, что право объявлять войну имеет только Конгресс, но не президент США.
Глава Белого дома получил дополнительные полномочия, разрешающие применение военной силы за рубежом, после терактов 11 сентября 2001 года и перед военной операцией США в Ираке. Именно эти поправки конгрессмены хотят отменить и усилить роль парламента в принятии подобных решений.
На днях Трамп заявил, что принимая решение о нанесении военного удара по Сирии он действовал в соответствии с конституцией страны и для защиты интересов США.
Комментарии