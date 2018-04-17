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    Австралия заявила об атаке «русских хакеров». Австралия, Великобритания, Интернет, кибератаки, США, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвстралия заявила об атаке «русских хакеров»

    Австралия заявила об атаке «русских хакеров»

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    Австралия заявила об атаке «русских хакеров»

    Австралия заявила об атаке «русских хакеров»

      К хору обвинений, звучащих со стороны Запада в адрес России, присоединилась Австралия.

      Министр обороны страны Австралии Марис Пейн, что 400 местных компаний могли стать целью предполагаемой хакерской атаки из России в прошлом году. Такие выводы, по признанию министра, были сделаны после «консультаций с союзниками».

      Ранее спецслужбы США и Великобритании опубликовали доклад, в котором говорится, что киберпреступники, якобы связанные с Кремлем, взломали миллионы роутеров и защитных программ по всему миру, пытаясь выудить ценные сведения.

      В Кремле очередные нападки Запада назвали несостоятельными.

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