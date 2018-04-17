Австралия заявила об атаке «русских хакеров»

К хору обвинений, звучащих со стороны Запада в адрес России, присоединилась Австралия.
Министр обороны страны Австралии Марис Пейн, что 400 местных компаний могли стать целью предполагаемой хакерской атаки из России в прошлом году. Такие выводы, по признанию министра, были сделаны после «консультаций с союзниками».
Ранее спецслужбы США и Великобритании опубликовали доклад, в котором говорится, что киберпреступники, якобы связанные с Кремлем, взломали миллионы роутеров и защитных программ по всему миру, пытаясь выудить ценные сведения.
В Кремле очередные нападки Запада назвали несостоятельными.
Ранее спецслужбы США и Великобритании опубликовали доклад, в котором говорится, что киберпреступники, якобы связанные с Кремлем, взломали миллионы роутеров и защитных программ по всему миру, пытаясь выудить ценные сведения.
В Кремле очередные нападки Запада назвали несостоятельными.
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