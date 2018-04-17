Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Россию обвинили в кибератаке на госструктуры США и Британии. Великобритания, Интернет, кибератаки, США, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссию обвинили в кибератаке на госструктуры США и Британии

    Россию обвинили в кибератаке на госструктуры США и Британии

    1 комментарий

    Россию обвинили в кибератаке на госструктуры США и Британии

    Россию обвинили в кибератаке на госструктуры США и Британии

      Западные страны запустили новую волну антироссийской истерии. Спецслужбы США и Великобритании, которые активно раскачивают дело Скрипалей и историю о якобы имевшей место химатаке в Сирии, теперь занялись киберугрозами.

      В Вашингтоне и Лондоне заявили, что некие спонсируемые Россией хакеры взломали сетевое оборудование государственных ведомств и интернет-провайдеров по всему миру. Об этом говорится в отчете, опубликованном Министерством внутренней безопасности США по итогам расследования, проведенного совместно с британской стороной.

      Атаки якобы устраивались ради получения секретной информации. При этом каких-либо конкретных доказательств причастности Москвы к описываемым процессам в докладе, как обычно, представлено не было, притом что совсем недавно в центре скандала оказалась соцсеть Facebook, которая по собственной вине допустила утечку данных почти 90 миллионов пользователей.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru