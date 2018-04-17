Россию обвинили в кибератаке на госструктуры США и Британии

Западные страны запустили новую волну антироссийской истерии. Спецслужбы США и Великобритании, которые активно раскачивают дело Скрипалей и историю о якобы имевшей место химатаке в Сирии, теперь занялись киберугрозами.
В Вашингтоне и Лондоне заявили, что некие спонсируемые Россией хакеры взломали сетевое оборудование государственных ведомств и интернет-провайдеров по всему миру. Об этом говорится в отчете, опубликованном Министерством внутренней безопасности США по итогам расследования, проведенного совместно с британской стороной.
Атаки якобы устраивались ради получения секретной информации. При этом каких-либо конкретных доказательств причастности Москвы к описываемым процессам в докладе, как обычно, представлено не было, притом что совсем недавно в центре скандала оказалась соцсеть Facebook, которая по собственной вине допустила утечку данных почти 90 миллионов пользователей.
Атаки якобы устраивались ради получения секретной информации. При этом каких-либо конкретных доказательств причастности Москвы к описываемым процессам в докладе, как обычно, представлено не было, притом что совсем недавно в центре скандала оказалась соцсеть Facebook, которая по собственной вине допустила утечку данных почти 90 миллионов пользователей.
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