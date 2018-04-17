В МЧС назвали предварительную причину пожара в «Зимней вишне»

В МЧС сообщили, что, по предварительной версии, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался
из-за короткого замыкания в светильнике.
Об этом заявил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
Ринат Еникеев, главный государственный инспектор по пожарному надзору: «По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием и перегрузкой токоведущих частей светильника. Мы не знаем, что повлияло, но корень там. Истинная причина может заключаться в светильнике».
Еникеев пояснил, что у светодиодного светильника был рассеиватель, который стал плавиться — огненные капли упали в поролоновую яму.
По всей видимости, замыкание могло произойти из-за протечки в крыше.
Ринат Еникеев: «Имеются сведения, в том числе свидетельские показания, что вода капала в результате таяния снега».
Представитель МЧС отметил, что истинная причина будет названа Следственным комитетом России, однако одно уже ясно: в ТЦ «Зимняя вишня» были нарушены «все нормативы режимного характера». По словам Еникеева, через 5 минут и 4 секунды после возгорания дым заблокировал все пути эвакуации.
Ринат Еникеев: «Если бы эвакуационные выходы были открыты, если бы сработала система оповещение о пожаре, то люди через 2 минут 45 секунд смогли бы эвакуироваться из здания».
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет.
Сейчас расследуется уголовное дело о халатности, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение. На прошлой неделе был арестован командир пожарного звена, работавшего в ТЦ, Сергей Генин. По данным следствия, он не послушал очевидца, указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале.
Ринат Еникеев, главный государственный инспектор по пожарному надзору: «По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием и перегрузкой токоведущих частей светильника. Мы не знаем, что повлияло, но корень там. Истинная причина может заключаться в светильнике».
Еникеев пояснил, что у светодиодного светильника был рассеиватель, который стал плавиться — огненные капли упали в поролоновую яму.
По всей видимости, замыкание могло произойти из-за протечки в крыше.
Ринат Еникеев: «Имеются сведения, в том числе свидетельские показания, что вода капала в результате таяния снега».
Представитель МЧС отметил, что истинная причина будет названа Следственным комитетом России, однако одно уже ясно: в ТЦ «Зимняя вишня» были нарушены «все нормативы режимного характера». По словам Еникеева, через 5 минут и 4 секунды после возгорания дым заблокировал все пути эвакуации.
Ринат Еникеев: «Если бы эвакуационные выходы были открыты, если бы сработала система оповещение о пожаре, то люди через 2 минут 45 секунд смогли бы эвакуироваться из здания».
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет.
Сейчас расследуется уголовное дело о халатности, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение. На прошлой неделе был арестован командир пожарного звена, работавшего в ТЦ, Сергей Генин. По данным следствия, он не послушал очевидца, указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале.
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