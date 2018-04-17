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    В Ростовской области главарь ячейки ИГ взорвался во время задержания. Ростовская область, ФСБ, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростовской области главарь ячейки ИГ взорвался во время задержания

    В Ростовской области главарь ячейки ИГ взорвался во время задержания

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    В Ростовской области главарь ячейки ИГ взорвался во время задержания

    В Ростовской области главарь ячейки ИГ взорвался во время задержания

      ФСБ России пресекла деятельность ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которая по указанию эмиссаров из Сирии планировала теракты в Ростовской области.

      Во время задержания лидер ячейки подорвал взрывное устройство и погиб. Оперативникам удалось задержать еще трех злоумышленников — с оружием и пропагандистскими материалами, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

      ЦОС ФСБ: «Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации „Исламское государство“ (запрещена в России), которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств».

      Другие подробности ФСБ не приводит. Отмечается лишь, что отмечая лишь, что на месте происшествия были найдены автомат «АК-74», ручные гранаты и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

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