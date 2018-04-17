В Ростовской области главарь ячейки ИГ взорвался во время задержания

ФСБ России пресекла деятельность ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которая по указанию эмиссаров из Сирии планировала теракты в Ростовской области.
Во время задержания лидер ячейки подорвал взрывное устройство и погиб. Оперативникам удалось задержать еще трех злоумышленников — с оружием и пропагандистскими материалами, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
ЦОС ФСБ: «Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации „Исламское государство“ (запрещена в России), которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств».
Другие подробности ФСБ не приводит. Отмечается лишь, что отмечая лишь, что на месте происшествия были найдены автомат «АК-74», ручные гранаты и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала года в России на стадии подготовки предотвратили шесть терактов.
ЦОС ФСБ: «Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации „Исламское государство“ (запрещена в России), которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств».
Другие подробности ФСБ не приводит. Отмечается лишь, что отмечая лишь, что на месте происшествия были найдены автомат «АК-74», ручные гранаты и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала года в России на стадии подготовки предотвратили шесть терактов.
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