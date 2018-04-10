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    ФСБ: с начала года в России предотвращены шесть терактов

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    ФСБ: с начала года в России предотвращены шесть терактов

    ФСБ: с начала года в России предотвращены шесть терактов

    ФСБ: с начала года в России предотвращены шесть терактов
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала года в России на стадии подготовки предотвратили шесть терактов.

    По словам Бортникова, теракты были предотвращены в том числе на избирательных участках во время выборов президента России в Ингушетии и Башкирии, а также в торговом центре в Саратове

    Александр Бортников: «В первом квартале 2018 года совершено три преступления террористической направленности: в Дагестане, в Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии подготовки предотвращено шесть терактов».

    Кроме того, по словам Бортникова, в стране раскрыты 12 законспирированных террористических ячеек. Сейчас их деятельность предотвращена. Глава ФСБ также рассказал о задержании около 200 боевиков. Еще 15 бандитов, отметил он, были нейтрализованы.

    При этом, добавил Бортников, несмотря на тенденцию к снижению преступлений террористической направленности, угрозы от террористов сохраняют свою актуальность. А это, в свою очередь, «определяет необходимость дальнейшего совершенствования государственной системы противодействия терроризму».

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