Рогозин: нам стыдно, но мы будем использовать технические решения Илона Маска

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что российские инженеры воспользуются техническими решениями Илона Маска.
Об этом вице-премьер рассказал в интервью телеканалу РБК.
Дмитрий Рогозин: «В целом, я считаю, что к нему (Илону Маску. — Прим. ред.) надо относиться очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать».
Рогозин также заявил, что считает Маска «очень талантливым инженером и блестящим пиарщиком». При этом вице-премьер отметил, что временами пиар подрывает авторитет Маска как хорошего инженера, потому что «он начинает иногда завираться».
Илон Маск — канадско-американский предприниматель и изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla, долларовый миллиардер. Одним из последних достижений Маска стал запуск компанией SpaceX ракеты Falcon 9 со спутниками, которые должны дать доступ к Интернету всем жителям Земли. В рамках проекта Маск планирует вывести на орбиту целое «созвездие» спутников связи.
Дмитрий Рогозин: «В целом, я считаю, что к нему (Илону Маску. — Прим. ред.) надо относиться очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать».
Рогозин также заявил, что считает Маска «очень талантливым инженером и блестящим пиарщиком». При этом вице-премьер отметил, что временами пиар подрывает авторитет Маска как хорошего инженера, потому что «он начинает иногда завираться».
Илон Маск — канадско-американский предприниматель и изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla, долларовый миллиардер. Одним из последних достижений Маска стал запуск компанией SpaceX ракеты Falcon 9 со спутниками, которые должны дать доступ к Интернету всем жителям Земли. В рамках проекта Маск планирует вывести на орбиту целое «созвездие» спутников связи.
Комментарии