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    SpaceX запустила ракету со спутниками, раздающими Интернет по всей Земле. Илон Маск, Интернет, США, космос, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВSpaceX запустила ракету со спутниками, раздающими Интернет по всей Земле

    SpaceX запустила ракету со спутниками, раздающими Интернет по всей Земле

    2 комментария
    • Фото: SpaceX / youtube.com
    SpaceX запустила ракету со спутниками, раздающими Интернет по всей Земле

    SpaceX запустила ракету со спутниками, раздающими Интернет по всей Земле

    SpaceX запустила ракету со спутниками, раздающими Интернет по всей Земле
    • Фото: SpaceX / youtube.com

      • Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками, которые должны дать доступ к Интернету всем жителям Земли.

      Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты Falcon 9. Трансляция запуска с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии велась на канале компании в YouTube. Запуск переносили трижды из-за погодных условий и необходимости дополнительных проверок.

      Одну из ступеней ракеты планируется найти после ее падения в океан и использовать повторно, сообщил в своем Instagram глава SpaceX Илон Маск. Для этого на воду было спущено специальное судно «Мистер Стивен» с необходимым оборудованием.

      Falcon 9 должна доставить на орбиту испанский спутник PAZ, который предназначен для картографии и наблюдением за состоянием окружающей среды, а также два экспериментальных спутника, входящих в проект Starlink, который ведет SpaceX. Цель проекта — создать систему всемирного спутникового Интернета и обеспечить доступ к Сети жителям всей Земли. В рамках проекта планируется вывести на орбиту целое «созвездие» спутников связи.

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