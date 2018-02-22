SpaceX запустила ракету со спутниками, раздающими Интернет по всей Земле

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками, которые должны дать доступ к Интернету всем жителям Земли.
Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты Falcon 9. Трансляция запуска с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии велась на канале компании в YouTube. Запуск переносили трижды из-за погодных условий и необходимости дополнительных проверок.
Одну из ступеней ракеты планируется найти после ее падения в океан и использовать повторно, сообщил в своем Instagram глава SpaceX Илон Маск. Для этого на воду было спущено специальное судно «Мистер Стивен» с необходимым оборудованием.
Falcon 9 должна доставить на орбиту испанский спутник PAZ, который предназначен для картографии и наблюдением за состоянием окружающей среды, а также два экспериментальных спутника, входящих в проект Starlink, который ведет SpaceX. Цель проекта — создать систему всемирного спутникового Интернета и обеспечить доступ к Сети жителям всей Земли. В рамках проекта планируется вывести на орбиту целое «созвездие» спутников связи.
Одну из ступеней ракеты планируется найти после ее падения в океан и использовать повторно, сообщил в своем Instagram глава SpaceX Илон Маск. Для этого на воду было спущено специальное судно «Мистер Стивен» с необходимым оборудованием.
Falcon 9 должна доставить на орбиту испанский спутник PAZ, который предназначен для картографии и наблюдением за состоянием окружающей среды, а также два экспериментальных спутника, входящих в проект Starlink, который ведет SpaceX. Цель проекта — создать систему всемирного спутникового Интернета и обеспечить доступ к Сети жителям всей Земли. В рамках проекта планируется вывести на орбиту целое «созвездие» спутников связи.
Комментарии