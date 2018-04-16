СМИ: замыкание и пожар в «Зимней вишне» произошли из-за протечки в крыше

По предварительным результатам экспертизы, причиной замыкания, вызвавшего страшный пожар в кемеровском ТЦ, стала протечка в крыше здания.
Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России установили причины пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По предварительным данным экспертов, которые приводит «Коммерсант», возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке на 4-м этаже, которое, в свою очередь было вызвано протечкой в крыше.
На крыше здания не был вовремя убран снег, он начал таять, и вода попала на провода. Как сообщил источник издания, на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели. Почему они не сработали, пока выяснить не удалось.
Первой загорелась пластиковая люстра над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Горящий пластик начал капать в бассейн, из-за этого загорелся поролон. Быстрому распространению огня способствовало то, что на этаже не выключилась вентиляция. Кроме того, очаг возгорания не был залит водой, когда сработала сигнализация: после морозов водопровод, подведенный к системе пожаротушения, был перекрыт. Сигнализация сработала впустую, так как оповещение о пожарной тревоге нужно было включить вручную, а охранник этого не сделал.
К моменту, когда в кинозале на четвертом этаже закончился сеанс, перед дверями зала уже была стена дыма и огня. Те посетители, которые попытались прорваться, не смогли пройти дальше запертых дверей запасного выхода. Все остальные погибли прямо в кинозале.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Расследуется уголовное дело о халатности, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение. На прошлой неделе был арестован командир пожарного звена, работавшего в ТЦ, Сергей Генин. По данным следствия, он не послушал очевидца, указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале.
На крыше здания не был вовремя убран снег, он начал таять, и вода попала на провода. Как сообщил источник издания, на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели. Почему они не сработали, пока выяснить не удалось.
Первой загорелась пластиковая люстра над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Горящий пластик начал капать в бассейн, из-за этого загорелся поролон. Быстрому распространению огня способствовало то, что на этаже не выключилась вентиляция. Кроме того, очаг возгорания не был залит водой, когда сработала сигнализация: после морозов водопровод, подведенный к системе пожаротушения, был перекрыт. Сигнализация сработала впустую, так как оповещение о пожарной тревоге нужно было включить вручную, а охранник этого не сделал.
К моменту, когда в кинозале на четвертом этаже закончился сеанс, перед дверями зала уже была стена дыма и огня. Те посетители, которые попытались прорваться, не смогли пройти дальше запертых дверей запасного выхода. Все остальные погибли прямо в кинозале.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Расследуется уголовное дело о халатности, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение. На прошлой неделе был арестован командир пожарного звена, работавшего в ТЦ, Сергей Генин. По данным следствия, он не послушал очевидца, указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале.
Комментарии