В России могут запретить сделанные не из молока сыры

Министерство сельского хозяйства предложило запретить сыры, которые больше чем наполовину состоят растительных жиров.
Речь идет о сырах, которые не соответствуют техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции». Согласно этому документу, сыры должны содержать не более 50% растительных жиров. Если заменителя молочного жира больше, получаются уже сыроподобные продукты, которые между тем часто продаются в магазинах как сыры.
По данным ведомства, это приводит к снижению потребности в сыром молоке и негативно сказывается на сельскохозяйственной отрасли. Поэтому Минсельхоз и намерен запретить такую продукцию. Поправки в техническую документацию сейчас проходят этап межведомственного согласования, сообщают «Известия».
В начале апреля Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом продуктов, не соответствующих требованиям технических регламентов. В их числе президент упомянул и «сыроподобные» изделия.
По данным ведомства, это приводит к снижению потребности в сыром молоке и негативно сказывается на сельскохозяйственной отрасли. Поэтому Минсельхоз и намерен запретить такую продукцию. Поправки в техническую документацию сейчас проходят этап межведомственного согласования, сообщают «Известия».
В начале апреля Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом продуктов, не соответствующих требованиям технических регламентов. В их числе президент упомянул и «сыроподобные» изделия.
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