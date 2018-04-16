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    МИД: Россия не будет затягивать с ответом на санкции США. МИД РФ, США, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД: Россия не будет затягивать с ответом на санкции США

    МИД: Россия не будет затягивать с ответом на санкции США

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    МИД: Россия не будет затягивать с ответом на санкции США

    МИД: Россия не будет затягивать с ответом на санкции США

      Россия не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, ситуация требует, чтобы он был принят оперативно.

      Об этом в интервьюРИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

      Сергей Рябков: «Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать. Ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения, с позиции МИД, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено динамично».

      Напомним, в пятницу руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в отношении антироссийской политики США. Законопроект, в частности, предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

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      Ранее Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны и официальные лица. Кроме того, санкции ввели против 12 частных компаний и двух госструктур.

      Также стало известно, что в США разрабатывают новые экономические ограничения. Теперь речь идет о запрете на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.

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